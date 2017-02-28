Випуск новин за 20:00: Бойовики планують націоналізувати українські шахти

У випуску новин 28 лютого за 20:00 – Терористи планують націоналізацію українських вугільних шахт на території так званих "ЛНР" та "ДНР".

Також у випуску: Невідомі зі зброєю напали на активістів блокади Донбасу. Антикорупційна прокуратура продовжила слідство у справі голови ЦВК Михайла Охендовського. Результати візиту Савченко на окуповані території Донбасу. У Брюсселі розпочались міжінституційні перемовини щодо скасування візового режиму для України.

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