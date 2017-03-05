Випуск новин за 20:00: Мітингувальники висунули вимоги

У випуску новин 5 березня на 20:00 – в Києві близько тисячі активістів, які влаштували мітинг біля Солом'янського районного суду, вимагають, аби голові ДФС Роману Насірову обрали запобіжний захід.

Також у випуску: Детективи НАБУ вимагають письмове пояснення щодо перенесення засідання у справі Насірова. В центрі Москви активісти вивісили антипутінський банер. Українська пара обрала незвичне і патріотичне ім'я для дитини.

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