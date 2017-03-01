Випуск новин за 23:00: Напад на учасників блокади і заява Авакова

У випуску новин 28 лютого за 23:00 – міністр внутрішніх справ Арсен Аваков погрожує розігнати учасників блокади торгівлі з ОРДЛО. А перед тим на ветеранів АТО напали "тітушки".

Також у випуску: Посол Великобританії в Україні відтиснулась 22 рази на підтримку ветеранів АТО. У Брюселі вирішують долю безвізу для України. Які українські дороги влада пообіцяла відремонтувати. Терористи планують націоналізацію українських вугільних шахт на території так званих "ЛНР" та "ДНР".

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