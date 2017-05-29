Вірус-здирник WannaCry: у США назвали ймовірних авторів

Авторами вірусу-здирника WannaCry, що атакував комп'ютери в 150 країнах, ймовірно, є вихідці з південноазіатських країн.

Про це повідомляє South China Morning Post із посиланням на розвідку США.



Про це свідчить висновок фахівців, які провели лінгвістичну експертизу шкідливого програмного забезпечення.

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Так, за даними експертів, вірус був написаний китайськомовними людьми з південними діалектами. Дослідники зазначають, що один із використаних у первинному коді термінів характерний для південних областей Китаю, а також Гонконгу, Тайваню і Сінгапуру.

Окрім того, експертам вдалося з’ясувати що спершу код був написаний китайською мовою, а потім перекладений англійською.

Фахівці стверджують, що "твердо впевнені" в своїх висновках. У попередніх звітах, заснованих на аналізі коду, припускалося, що за вірусною атакою стоять північнокорейські програмісти.

Нагадаємо, програма-вимагач WannaCry вже заблокувала роботу комп'ютерів у 150 країнах. WannaCry шифрує файли, після чого їх стає неможливо використовувати. Для розблокування від жертв вимагають викуп від 200 до 600 доларів, який потрібно перевести на зазначені рахунки у біткоїнах.



Творці вірусу-здирника WannaCry вже отримали від своїх жертв більше 42 тисяч доларів.