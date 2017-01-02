Війна на сході України триває: терористи знову гатять по українських позиціях

В зоні АТО впродовж дня бойовики відкривали вогонь 21 раз.

Як повідомив кореспондент 24 Каналу в прямому ефірі, проросійські бойовики почали обстрілювати наші позиції о 23 годині в новорічну ніч, тобто коли почали святкувати свій Новий рік за російським часом.

Наразі обстріли продовжуються по всій лінії фронту протягом дня.

Сьогодні, 2 січня, гаряче було на околицях Маріуполя. Зокрема, бойовики обстріляли селище Широкіне з усіх видів зброї, включно із забороненими Мінськими домовленостями мінометами.

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На донецькому напрямку біля селища Зайцеве терористи обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. Вдень обстріл тривав понад годину, і о 18:25 він поновився знову. Також бойовики гатять по авдіївській промзоні з автоматичних гранатометів.

Під ворожим вогнем опинилися й Новозванівка та селище Лобанове, що на Луганщині.