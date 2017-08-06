Війна онлайн: у чому полягає небезпека обходу блокування російських соцмереж

Два з половиною місяці без російських соцмереж. В кінці травня президент підписав закон про заборону використовувати ворожі ресурси. Однак, для декого це не стало перепоною.

Після того, як в Україні заборонили російські соцмережі, в інтернеті з'явилося безліч програм,які допомагають обійти блокування. Тобто, якщо захочете, то в "Вконтакте" або ж в "Однокласники" зайти можна.

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Аби обійти блокування використовують VPN-сервіси та анонімайзери. Такі програми замінюють геолокацію. Тобто, ви насправді перебуваєте в Україні, а система думає, що ви, наприклад, у Польщі чи Америці. А там заборони на російські сайти немає.

Дуже легко знаходять спосіб обходу блокування. Я не бачив ще жодної особи, яка перестала би заходити в російські соціальні мережі тільки тому, що вона не вміє цього робити. Таких, мабуть, немає. Школярі за 3 секунди навчились це робити,

– прокоментував експерт з цифрової безпеки Микола Костинян.

VPN також можна заблокувати, як це зробили у Китаї та Росії. Однак експерти переконують, що Україні так чинити не варто.

"Ми ж не будемо уподібнюватись Росії і блокувати VPN. Я сподіваюся, що ті, хто навіть користуються ним (VPN – 24), розуміють всю вразливість своїх особистих даних від геолокації, наприклад, коли вони пишуть своїм друзям", – зауважила експертка з цифрової безпеки Тетяна Попова.

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Проте по-справжньому небезпечно, коли інструментом обходу блокування російських сервісів починають користуватися компанії, державні структури або ж військові у зоні АТО.

Перш ніж розпочати користуватися російськими браузерами із вбудованим VPN, ви повинні розуміти, що доступ до інформації на вашому комп'ютері матимуть спецслужби Російської Федерації,

– попередив голова правління "Інтернет асоціації України" Олександр Федієнко.

У соціальних мережах можна дізнатися, де працює користувач, де відпочиває він, його родичі та колеги. До речі, саме аналізуючи акаунти російських військових, українські та західні спеціалісти довели присутність кремлівських бойовиків на території України.

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Та все ж після запровадження санкцій, за результатами дослідження компанії Gemius, російський інтернет-ринок втратив майже сім мільйонів українців. Особливо це відчули рекламщики. А саме для цього і запроваджували обмеження.

В рази зменшилася кількість користувачів, тобто з мільйонів лише декілька десятків тисяч користуються віртуальними приватними мережами. Але це абсолютно не є ознакою неефективності рішення,

– наголосив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін.

До введення заборони "Вконтакте" був у нас найвідвідуванішою соцмережею. Тепер його українська аудиторія зменшилася на три мільйони осіб. Це дало зелене світло іншим соцмережам, зокрема, створеним і в Україні.