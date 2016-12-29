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Військова прокуратура дістала ватажка "ЛНР" у Росії

16:26, сьогодні 2104 Читать новость на русском
Микола Козіцин
Микола Козіцин / Фото з відкритих джерел

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що ватажкок "ЛНР" та очільник "Війська Донського" Микола Козіцин отримав підозру від імені військової прокуратури України у Росії.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

27 грудня 2016 року повідомлення про підозру за допомогою міжнародної кур'єрської служби доставлено на територію Російської Федерації за місцем проживання Козіцина та вручено йому особисто,
– заявив він.

Як наголосив Матіос, Козіцин звинувачується у злочинах щодо участі у терористичній організації, ведення агресивної війни та низці інших важливих злочинів.

Крім того, головний військовий прокурор повідомив, що Козіцин оголошений в державний розшук.

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Теги: Політика Кримінал Україна ГПУ Тероризм
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