Військова прокуратура дістала ватажка "ЛНР" у Росії

Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що ватажкок "ЛНР" та очільник "Війська Донського" Микола Козіцин отримав підозру від імені військової прокуратури України у Росії.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

27 грудня 2016 року повідомлення про підозру за допомогою міжнародної кур'єрської служби доставлено на територію Російської Федерації за місцем проживання Козіцина та вручено йому особисто,

– заявив він.

Як наголосив Матіос, Козіцин звинувачується у злочинах щодо участі у терористичній організації, ведення агресивної війни та низці інших важливих злочинів.

Крім того, головний військовий прокурор повідомив, що Козіцин оголошений в державний розшук.

Читайте також: ГПУ склала підозру на екс-нардепа Горохова і екс-мера Луганська