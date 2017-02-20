Визнання Росією паспортів "ЛДНР" – це попередження для України і Заходу, – Financial Times

У Європі сприйняли визнання Росією так званих "паспортів" "ДНР" і "ЛНР" як попередження.
Про це повідомляє Financial Times.
"Європейські дипломати вбачають у визнанні Кремлем "документів" попередження для України і Заходу. Оскільки воно з'явилося на тлі розчарування Москви новою адміністрацією в США. Вашингтон так і не став на бік Росії у конфлікті", – йдеться у статті.
На думку видання, цей крок змусить Україну і країни Заходу задуматися над намірами Росії.
Крок Росії можна трактувати як рух назустріч визнанню самопроголошених республік в сепаратистських регіонах,
– пише Financial Times.
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Нагадаємо, 18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання в Росії документів, виданих на окупованих територіях Донбасу.
Президент України Петро Порошенко заявив, що підписання цього указу є доказом російської окупації частини цієї території.