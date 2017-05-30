"ВКонтакте" йде з України, – ЗМІ

Київський офіс соціальної мережі "ВКонтакте" незабаром закриють.

Про це повідомляє vc.ru з посиланням на власні джерела.

За інформацією видання, керівництво соцмережі прийняло рішення скоротити частину співробітників офісу. Деяких з фахівців можливо переведуть у московський офіс.

При цьому представник "ВКонтакте" Євген Красніков не зміг підтвердити закриття українського офісу соцмережі.

"ВКонтакте" відкрила український офіс в березні 2012 року.

Нагадаємо, 16 травня згідно з Указом президента Петра Порошенка в Україні заборонили соцмережі "ВКонтакте" та "Однокласники" та інші російські ресурси терміном на 3 роки.