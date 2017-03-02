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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Влада приховує цифри, – лікар розповів про реальні втрати в зоні АТО

06:23, сьогодні 5603 Читать новость на русском
Позиція українських військових
Позиція українських військових / GettyImages

Українська влада приховує реальні втрати серед бійців АТО і мирних жителів окупованого Донбасу.

В цьому запевняє хірург, начальник відділення Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Віктор Ловга, пише "Високий замок".

За словами лікаря, цю інформацію приховують для того, щоб уникнути паніки серед населення.

Щоб уникнути паніки, влада приховує реальні втрати. Той період, коли я був у зоні АТО, у пресі писали, скажімо, про п’ятьох поранених, у той час як ми виносили з поля бою по 10−15 поранених за день,
– стверджує лікар.

Ловга зазначає, що українці не готові почути справжню кількість загиблих, зниклих безвісти, поранених, покалічених.

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Я не дав померти жодному бійцю. Робив усе, щоб врятувати життя чи здоров'я,
– додав він.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Жертви
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