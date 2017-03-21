Владна більшість знову не змогла "протягнути" свого кандидата на посаду аудитора НАБУ

Верховна Рада не підтримала кандидатуру британця Нейджела Брауна на посаду незалежного аудитора НАБУ.

Для такого рішення забракло 25 голосів.

Цьому рішенню передувало голосування за дві кандидатури – Роберт Сторч набрав 178 голосів депутатів, а Нейджел Браун – 202.

Зауважимо, під час обговорення голова парламенту Адрій Парубій представив рішення псевдокомітету про висунення кандидатур Сторча і Брауна. Він запевнив, що все відбувається юридично правильно.

Читайте також: Депутат назвав чотири аргументи проти Нейджела Брауна