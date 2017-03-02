Води вистачить лише до кінця тижня, – Малихін про ситуацію в Авдіївці

Про критичну ситуацію з водою в Авдіївці заявив і голова військово-цивільної адміністрації міста Павло Малихін.

Він заявив, що запасів вистачить до кінця тижня. Розраховує на допомогу рятувальників, волонтерів та Червоного Хреста.

В людей був запас води плюс забезпечуєм водою зі свердловин, будуть підвозитися – нам обіцяли волонтери 22 тонни, "Червоний хрест" 18 тонн – і ця вода також буде роздаватися,

– глава військово-цивільної адміністрації Авдіївки Павло Малихін.

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