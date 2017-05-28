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Водили на ланцюгу і в наручниках, – Луценко згадав про своє ув'язнення

21:57, сьогодні 30
Юрій Луценко
Юрій Луценко / 24 Канал

Генеральний прокурор Юрій Луценко згадав, як його на ланцюгу водили по коридорах ГПУ.

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна". За його словами, його закували в наручники та водили на двохметровому ланцюгу по прокуратурі в якості покарання.

"Я ніколи не забуду, коли мене по цих же коридорах, водили на двометровому ланцюгу. В наручниках і двометровий ланцюг. Отам біля вас моя тюремна кружечка стоїть. Зі мною це робили за те, що я ніби то незаконно святкував день міліції", – розповів Луценко.

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Генпрокурор вкотре наголосив, що справа проти нього мала політичний характер. А також додав, що така прокурорська система в Україні знищена і тепер "народжується нова прокуратура".

Теги: Україна Юрій Луценко ГПУ Політика
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