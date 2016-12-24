Вогонь в районі Світлодарської дуги не стихає – з’явилось відео з гарячої точки

Попри оголошений режим перемир’я в районі Світлодарської дуги далі гаряче. Бойовики зривають навіть ті домовленості, які уклали безпосередньо на полі бою.

Як розповів координатор групи "Евакуація-200" Михайло Котелевський, напередодні вони домовились з противником, що заберуть тіло їхнього військового та передадуть його.

Однак, коли бійці відправились на операцію, ворог безжально обстріляв військових, так і не дозволивши забрати тіло "їхнього".

Нагадаємо, 18 грудня, в районі Світлодарської дуги бойовики атакували позиції українських бійців. З того часу там періодично спалахували жорсткі бої.



Вчора, 24 грудня стало відомо, що населений пункт Новолуганське, який розміщений у районі Світлодарської дуги, перейшов під контроль української армії.