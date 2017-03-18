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Волонтери модернізували гвинтівки для снайперів АТО: з'явились фото

14:53, сьогодні 1196 Читать новость на русском

Всеукраїнський центр волонтерів "People’s Project" допоміг обладнати ще дві гвинтівки для снайперів у зоні АТО.

Про це пише прес-служба організації.

На гроші з благодійних внесків у рамках проекту "Я снайпер" волонтери придбали комплекти глушників, ніжок, додаткові магазини та ще деякі матеріали. Також на гвинтівки встановлять і потужні оптичні приціли Bushnell.

"Волонтери Серж Марко та Олексій Сіхарулідзе придбали для снайперів АТО дві чудові високоточні гвинтівки. Ми ж, як волонтерський центр, юридичну діяльність якого забезпечує офіційний благодійний фонд, не можемо мати справи зі зброєю. Можемо купувати хіба додаткове спорядження – і от цією можливістю ми й скористались, дообладнавши гвинтівки для максимально комфортного використання та влучної стрільби", – йдеться у повідомленні.

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Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Фотоновини Волонтери Зброя
Джерело: 24 Канал
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