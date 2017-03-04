Волонтери показали, як на передовій "живуть" "Гіві" та "Моторола"

Волонтери з проекту "Повернись живим" виклали відео поросятка "Гіві", яке разом з українськими бійцями живе на передовій поблизу Чермалика.

За їх словами, на сусідньому рубежі «бігає його братик "Моторола".

Хлопці подумують над іншими прізвиськами. Наприклад, зупинилися на наступних варіантах: Прилепін і доктор Биков. Письменник при обстрілі ховається в будці, а для лікаря змайстрували невеликий загін,

– йдеться в описі під відео.

За словами волонтерів, диверсійно-розвідувальні групи бойовиків інколи "приходять в оману від поросячого вереску, що попереджає українців про небезпеку".

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