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Волонтери випустили благодійний календар з історіями успіху ветеранів АТО

14:48, сьогодні 116 Читать новость на русском
Ветерани АТО
Ветерани АТО / 24 Канал

"Ветерани. Життя триває". Так називається новий благодійний календар із портретами героїв АТО.

Його випустили волонтери фонду "Повернись живим".

Цього року календар присвятили ветеранам АТО, які після війни повернулися додому, відкрили власну справу і досягли успіху.

Загалом тираж календаря усього одна тисяча примірників. Кожен можна придбати за 500 гривень.

Зібрані кошти підуть на купівлю безпілотника з тепловізійним спостереженням для 40 окремої артилерійської бригади.

Це вже третій благодійний календар від волонтерів. На попередніх були зображені кіборги Донецького аеропорту.

Замовити календар можна тільки за цією адресою calendar2017@savelife.in.ua, вказавши кількість календарів.

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Теги: Україна Війна на Донбасі Волонтери благочинність АТО Кіборги
Джерело: 24 Канал
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