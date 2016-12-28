Воєнний експерт пояснив, навіщо Путіну війна у Сирії

Війну у Сирії розв'язав Кремль, який на словах виступає за консолідацію, суть якої полягає в одноголосному схваленні "будь-якого руху з боку національного лідера Володимира Путіна".

Про це заявив воєнний експерт і журналіст Олександр Гольц у коментарі виданню "Гордон".

На мій погляд, загиблі в літаку Ту-154 – це жертви, небойові втрати у війні, в якій не було жодної необхідності. За допомогою цієї війни Кремль мав намір вийти з міжнародної ізоляції, яку спровокувала анексія Криму та бойові дії на Донбасі. Покладати відповідальність за це на загиблих артистів і журналістів щонайменше нерозумно. А крім того, чужа смерть вимагає як мінімум якщо не скорботи, то поваги,

– підкреслив він.

За його словами, війну у Сирії розв'язав Кремль, який на словах виступає за консолідацію, суть якої полягає в одноголосному схваленні "будь-якого руху з боку національного лідера".

Тих, хто не згоден, тут же відносять до категорії "нацзрадників" і" п'ятої колони ", а потім віддають на розправу спочатку кисельовим-соловйовим, а потім – послужливим правоохоронцям. Тим часом, як стверджують соціологи, в країні наростає глухе невдоволення. Громадяни ще готові списати погіршення життя на підступні дії з боку світового закулісся, але якось все більше дивляться за голоблею по руці. Ось тут і стане в нагоді культура ненависті, яку день у день виховує вітчизняна пропаганда. І далеко не факт, що ненависть ця обвалиться лише на "націонал-зрадників",

– підсумував Гольц.

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