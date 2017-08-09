Возвращение Крыма

Иногда говорят, что оккупированные территории все дальше отодвигаются от Украины и что с каждым месяцем ментальная пропасть только лишь растет. Но это вовсе не значит, что украинские флаги не смогут вернуться на оккупированные территории.

Аннексия Крыма и война на Донбассе стали тем фактором, который сплотил остальную Украину. Страна стала более гомогенной, а на избирательные участки стало приходить меньше людей с просоветскими взглядами. Украина уже больше не ведет бесплодные споры о языках, истории и векторе интеграции.

И вот уже третий год страна ускоренными темпами договаривается о самой себе. Этот процесс не прост, но раньше он попросту был заблокирован. На фоне двух прошлых десятилетий это выглядит как реальный исторический шанс, реализовав который Украина станет государством, которое сможет "переварить" даже те регионы, которые долгое время находились под влиянием российской пропаганды.

В таком случае именно Киев сможет определять условия, на которых будет происходить возвращение утраченных в 2014 году территорий. Вдобавок и сами эти территории будут сильно отличаться от того, какими они были в предвоенном 2013-м.

Читайте також: Будущее осмысленное и беспощадное

Те же Донецк и Луганск уже не будут промышленными центрами. Те, кто уехал из него, вряд ли вернутся. Мы по привычке называем их "дончанами" и "луганчанами", но надо быть честными: это новые киевляне, львовяне, одесситы и харьковчане. Уже сейчас по статистике 40% этих людей не намерены ехать домой даже в случае возвращения Донбасса. И с каждым месяцев этот процент будет лишь расти. Потому что дети, работа, социальные связи и прочее "пускание корней".

Индустриальный потенциал региона спилен на металлолом, вывезен в Россию или попросту уничтожен войной. И тут тоже надо быть честными: сам по себе Киев никогда бы не решился претендовать на лавры Маргарет Тэтчер, нашедшей в себе смелость закрыть убыточные британские шахты в середине 80-х годов.

Если бы не война, советский индустриальный монстр продолжал бы жить во всем своем неэффективно-монументальном великолепии. За Киев всю грязную работу сделала Москва, уничтожившая одни предприятия и вывезшая другие.

Читайте також: Государство – это я

Промышленность кончилась. Значительная часть населения уехала. Те, кого называли "донецкими элитами", маргинализированы, равно как и их повестка. Судьба региона будет зависеть только и исключительно от Киева. И лучшее, что может сделать столица, – придумать стратегию поведения с территориями, которые оказались полем боя, чтобы затем эту стратегию навязать региону.

И точно такую же политику придется готовить и по Крыму.

Причем с Крымом, одновременно, будет и легче, и тяжелее. Легче – благодаря тому, что на полуострове не лилась кровь. Та самая, что сакрализует любое противостояние. Не стоят в сервантах сотни фотографий с траурными уголками, не растут безотцовщина, чьи родители поддались на призывы заработать на войне. А сложнее будет из-за того, что Россия Владимира Путина будет держаться за Крым до последнего. И любая дискуссия о судьбе полуострова станет возможна лишь после смены власти в РФ.

Читайте також: Чей Гоголь: рано или поздно между Украиной и Россией разразится битва за писателя

А российский режим может выпустить власть из рук только в ситуации глубочайшего кризиса. Например такого, когда федеральный центр не контролирует окраины страны. Или готов идти на любые компромиссы ради стабильности.

И в этой ситуации Крым будет дезориентирован, как оказался дезориентирован Донбасс, мечтавший об СССР, а получивший вместо этого Сомали. И в этот момент львиная доля крымчан будут хотеть стабильности и прогнозируемости.

И потому первая фраза, которую скажет украинский политик, который приедет в украинский Крым – мы вам привезем стабильность и продукты. Если это обещание будет неактуальным, то приехать на полуостров украинскому политику попросту не удастся.