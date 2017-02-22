Вперше стрічка про Голодомор виходить у широкий прокат

23 лютого в прокат виходить канадський фільм "Гіркі жнива". Його покажуть у 45 країнах світу.

Це перша повнометражна англомовна стрічка про Голодомор 1932-1933 років в Україні. Головні ролі виконали відомі актори – Саманта Баркс та Макс Айронс.

Зйомки проходили в Україні, зокрема у музеї Пирогово. Голодомор торкнувся родини режисера Джорджа Менделюка. Його мати втекла від голоду зі Східної України до Львова, а згодом – у Канаду.

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Тому розповісти світові про жахи сталінського режиму він вважає особистим обов'язком. Фільм для перегляду є важким. Хоча автор і не мав наміру вражати глядачів кривавими сценами.