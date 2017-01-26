Врятовані з-під сніжного завалу в Італії розповіли, як їм вдалося вижити

Пошукова операція, яка тривала майже тиждень, на сьогодні завершилася.

Рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих під сніжними завалами в Італії. Відтак кількість жертв лавини зросла до 29 осіб. Тоді під завалами опинилось 40 людей, серед яких – 28 туристів та 12 працівників готелю.

Жертви лавини помирали від переохолодження.

А як вдалось вижити, розповідають ті, кого врятували.

Снігова лавина "похоронила" нас за лічені секунди. Тоді мій хлопець сказав заспокоїтись, адже все вже відбулось. Ми оглянули все навколо, щоб зрозуміти, скільки у нас є простору. І побачили, що навколо нас лід. Це було полегшенням, адже ми усвідомили, що у нас є вода,

– розповіла врятована з-під сніжного завалу Джорджія Галассі.

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Нагадаємо, лавина в горах Гран-Сассо зійшла 18 січня внаслідок серії потужних землетрусів.