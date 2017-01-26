11:24
26 січ 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чому Росія хоче окупувати Місяць. Громадянська війна на граніті
Вєсті Кремля
21:23, 25 січня
Вєсті.UA. Ляшко переймається селом. Мавпа відповідатиме за освіту у Сумах
Вєсті.UA
19:17, 25 січня
Хто оберігає українців: нова поліція чи стара міліція
ЦРУ
21:45, 24 січня
Випуск новин за 10:00: Мексика відреагувала на стіну на кордоні. Хабарництво заступника мера
Випуск новин
11:21, сьогодні
Про конфлікт з Тодуровим, вакцинацію та цивільних лікарів в АТО: інтерв'ю із Супрун
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:54, 25 січня
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Врятовані з-під сніжного завалу в Італії розповіли, як їм вдалося вижити

10:18, сьогодні 780 Читать новость на русском

Пошукова операція, яка тривала майже тиждень, на сьогодні завершилася.

Рятувальники знайшли тіла ще двох загиблих під сніжними завалами в Італії. Відтак кількість жертв лавини зросла до 29 осіб. Тоді під завалами опинилось 40 людей, серед яких – 28 туристів та 12 працівників готелю.

Жертви лавини помирали від переохолодження.

А як вдалось вижити, розповідають ті, кого врятували.

Снігова лавина "похоронила" нас за лічені секунди. Тоді мій хлопець сказав заспокоїтись, адже все вже відбулось. Ми оглянули все навколо, щоб зрозуміти, скільки у нас є простору. І побачили, що навколо нас лід. Це було полегшенням, адже ми усвідомили, що у нас є вода,
– розповіла врятована з-під сніжного завалу Джорджія Галассі.

Читайте також: Сходження лавини в Італії: рятувальники показали цікаву знахідку

Нагадаємо, лавина в горах Гран-Сассо зійшла 18 січня внаслідок серії потужних землетрусів.

Теги: Жертви
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
10 тезисов Олега Бахматюка из послания властям Украины
сьогодні, 11:03 10 тезисов Олега Бахматюка из послания властям Украины
196
Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
24 січня, 12:44 Євробачення-2017: дізнайся більше про учасників і проголосуй!
Жизнь на Донбассе: как же нелепо мы смотримся со стороны
сьогодні, 08:36 Жизнь на Донбассе: как же нелепо мы смотримся со стороны
Ольга Черненко 910
4 сезон
25 січня, 22:33 4 сезон "Шерлока": грандіозний провал грандіозного серіалу
1 1428
Реєстрація автомобіля-2017: що змінилося в процедурі
25 січня, 21:00 Реєстрація автомобіля-2017: що змінилося в процедурі
Анна Косинська 2955
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 70
Землетрус з-під Донецька дістався аж до Росії
 7 серпня 2016 , 19:20 1
Українські десантники знищили позиції умовного "противника" – з’явились фото
 16 вересня 2016 , 21:35
Тука про блокаду Донбасу: У цих людей в головах повний сумбур
 28 грудня 2016 , 09:42
Складається враження, що за Савченко хтось стоїть, – політолог
26 грудня 2016 , 22:43 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук