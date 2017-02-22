Втеча Януковича: що залишив після себе екс-президент

Три роки тому тодішня президентська резиденція Межигір'я відкрилася для кожного українця. Янукович втік, а його маєток став символом корупції та несмаку.

22 лютого 2014 року вперше відкрилися двері за сімома замками. Раніше до Межигір'я могли потрапити тільки обрані. Площа володінь становить понад 130 гектарів.

У внутрішній гавані пришвартований будинок на воді. На території – штучне озеро, парк, зоопарк з екзотичними тваринами і ідеальний порядок. В будинку – позолочена сантехніка, ліфти і церква.

Проте найбільших скарбів відвідувачі не побачили. Адже все найцінніше Янукович вивіз напередодні. Пакувати валізи він почав ще 19 лютого під час розстрілів на Майдані. За чотири дні ювелірні прикраси, вантажівки з картинами зникли в невідомому напрямку.

А вже 23 лютого Янукович опинився в Ростові. Втікач запевняє, що в Росії перебуває через небезпеку від нової української влади. Живе в Ростову-на-Дону у закритому котеджному містечку.

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