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"Втрачене десятиліття": Путін не готовий рятувати економіку Росії, – Bloomberg

08:00, сьогодні 379 Читать новость на русском
Путін не готовий рятувати економіку Росії
Путін не готовий рятувати економіку Росії / Getty images

Разом із війнами та підтримуваними Кремлем конфліктами Росія загрузла в гіршій за два десятиліття рецесії.

Проте президент Володимир Путін все ж зміг добитися похвали від інвесторів, коли попросив екс-міністра фінансів Олексія Кудріна в черговий раз скласти економічну програму на 2018-2024 роки, пише видання Bloomberg, зазначаючи, що саме на цей термін, скоріш за все, припаде його черговий президентський термін.

Кудрін, якому приписують економічний успіх Росії на початку 2000-х, перед економічним форумом в Санкт-Петербурзі таки представив свій план.

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У документі чимало старих рецептів від економіста, які, на його думку, повинні підштовхнути економічне зростання. Зокрема, Кудрін пропонує Кремлю скоротити залежність Росії від нафти, інвестувати в освіту, модернізувати інфраструктуру, відновити добрі стосунки із Заходом для отримання доступу до технологій і щоб простимулювати торгівлю.

Але незважаючи на те, що політика, націлена на рішення перерахованих проблем, і давала позитивні результати раніше, Кудрін визнає, що шанси на те, що Путін погодиться виконати його пакет дій, дуже малі,
– пише Bloomberg.

За його словами, причина в тому, що подібні заходи зруйнують "кремлецентричну" модель, побудовану Путіним за часів, коли барель нафти коштував удвічі дорожче, ніж зараз.

"Ця система відіграє на руку людям, які стоять найближче до влади. Таким чином, з'явилася група людей, які постійно збагачуються і створюють перешкоди для змін", – констатував російський економіст.

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Як пише Bloomberg, сьогодні у Москві навіть з'явився новий термін – "Втрачене десятиліття". Так Олексій Кудрін називає останні 10 років, коли економічне зростання Росії не перевищувало 1% на рік, хоча на початку правління Путіна воно становило 7%.

Теги: Політика Новини Росії Володимир Путін
Джерело: Дзеркало тижня
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