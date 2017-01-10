В'ятрович розповів, кому вигідне осквернення пам’ятника полякам на Львівщині

Український історик, голова "Українського інституту національної пам'яті" Володимир В'ятрович вважає, що знищення пам’ятника загиблим полякам у Гуті Пеняцькій на Львівщині спрямоване на загострення польсько-українських стосунків.

За його словами, це вигідно третій стороні.

Пам'ятник став не лише виявом вшанування загиблих у 1944 мешканців села, але й символом участі третіх сил в розпалюванні конфлікту між нашими народами. Адже Гута Пеняцька – польське село, знищене за наказом німецьких окупантів через провокації дислокованого тут загону радянських партизан. До участі в каральній операції нацисти свідомо долучили поліційні частини, складені з українців,

– пояснив історик.

Він зауважив, що це осквернення аналогічне вандалізму на українських цвинтарях в Польщі.

"Вони мають ту саму мету – розпалювання війни пам'ятників. Плюндрування могил і пам'ятників по обидва боки кордону повинні зустріти однаково рішуче засудження в обох країнах як з боку влади, так і громадського суспільства", – додав В'ятрович.

Нагадаємо, на Львівщині невідомі пошкодили пам’ятник вбитим полякам, які загинули від рук гітлерівських військ у 1944 році у селі Гута Пеняцька Бродівського району на Львівщині. Згодом посол Польщі в Україні Ян Пєкло заявив, що Польща збирається надіслати ноту протесту Міністерству закордонних справ України.