Вєсті Кремля. Хитрий план тандему Путін-Медведєв. Швидкі почуття до Росії

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 28.02 – щоб викачати з росіян останні краплі захованих прибутків, хитрий тандем Путін-Медведєв вигадав хитрий план. Є такі люди, які хочуть жити в Росії не через гроші, а через чисту любов. Щоправда, ці почуття чомусь дуже швидко закінчуються.

Також у випуску: В Росії хочуть заборонити прямокутні класи. У Ярославлі двотонним "рекордом" нагодували псів.

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