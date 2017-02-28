Вєсті Кремля. Хитрий план тандему Путін-Медведєв. Швидкі почуття до Росії
Вєсті Кремля 21:21, сьогодні 218 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 28.02 – щоб викачати з росіян останні краплі захованих прибутків, хитрий тандем Путін-Медведєв вигадав хитрий план. Є такі люди, які хочуть жити в Росії не через гроші, а через чисту любов. Щоправда, ці почуття чомусь дуже швидко закінчуються.
Також у випуску:
В Росії хочуть заборонити прямокутні класи.
У Ярославлі двотонним "рекордом" нагодували псів.
Джерело: 24 Канал
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