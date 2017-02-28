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Вєсті Кремля. Хитрий план тандему Путін-Медведєв. Швидкі почуття до Росії
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Вєсті Кремля. Хитрий план тандему Путін-Медведєв. Швидкі почуття до Росії

Вєсті Кремля 21:21, сьогодні 218 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 28.02 – щоб викачати з росіян останні краплі захованих прибутків, хитрий тандем Путін-Медведєв вигадав хитрий план. Є такі люди, які хочуть жити в Росії не через гроші, а через чисту любов. Щоправда, ці почуття чомусь дуже швидко закінчуються.

Також у випуску:

В Росії хочуть заборонити прямокутні класи.

У Ярославлі двотонним "рекордом" нагодували псів.

Теги: Володимир Путін Новини Росії Вєсті Кремля Дмитро Медведєв
Джерело: 24 Канал
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