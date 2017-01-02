Вєсті Кремля. History. Чому творець легендарного Олімпійського ведмежати не став мільйонером

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля. History" – 3 серпня 1980 року на арені Центрального стадіону імені Леніна відбулася церемонія закриття одного з найголовніших спортивних змагань планети – Олімпійських ігор.

80-тисячні трибуни разом із Олімпіадою в останній путь проводжали і її тогорічний символ – Ведмежатка. З 60 робіт, які вийшли у фінал, ескіз Віктора Чижикова найбільше сподобався тодішньому президенту міжнародного олімпійського комітету лорду Кілланіну.

Але перемога – це тільки півсправи. Місяцями художник працював, аби оживити ескіз, зробити його кольоровим та об'ємним. Не одразу вдалося й прилаштувати до талісмана олімпійську символіку.

Як народжувався головний символ 22 Олімпійських ігор та яка доля спіткала його творця – дивіться в програмі.

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