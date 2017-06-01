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ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті Кремля. Конфлікт Путіна й голуба. Навальний і Медвєдєв на PornHub

Вєсті Кремля 22:43, сьогодні 267 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 01.06 – Путіна проігнорував сам Голуб: чим скінчився неймовірний конфлікт. Простий російський хлопець Олексій Навальний підкорює порно індустрію.

Також у випуску:

50% росіян впевнені, що Рамзану Кадирову можна довіряти.

Користувачі "Кінопошуку" зробили розслідування "Он вам не Дімон" лідером сайту.

Марія Захарова "запросила" в Чечню іноземних журналістів.

Залдостанов "Хірург" замолив свої гріхи.




Теги: Вєсті Кремля Володимир Путін Рамзан Кадиров ЛГБТ Російська пропаганда Олексій Навальний Дмитро Медведєв
Джерело: 24 Канал
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