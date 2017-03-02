Вєсті Кремля. Православний телефон. Грозний Fashion Week

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 02.03 – Путін всюди в золоті, та народ купається у іншій консистенції, але це не зупиняє "штопати" чергового ВВП у дорогоцінному металі. Париж, Лондон, Мілан і Нью-Йорк. На цих чотирьох китах стоїть світ моди, тепер до них приєднався ще й Грозний.

Також у випуску: В Кремлі загорілися новим планом щодо Криму. Владислав Лістьєв - людина, яка повністю змінила обличчя російського телебачення. Російська поліція взяла на себе нішу Мутка.

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