Вєсті Кремля. Православний телефон. Грозний Fashion Week
Вєсті Кремля 22:11, сьогодні 105 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 02.03 – Путін всюди в золоті, та народ купається у іншій консистенції, але це не зупиняє "штопати" чергового ВВП у дорогоцінному металі. Париж, Лондон, Мілан і Нью-Йорк. На цих чотирьох китах стоїть світ моди, тепер до них приєднався ще й Грозний.
Також у випуску:
В Кремлі загорілися новим планом щодо Криму.
Владислав Лістьєв - людина, яка повністю змінила обличчя російського телебачення.
Російська поліція взяла на себе нішу Мутка.
Джерело: 24 Канал
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