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Вєсті Кремля. Путін помилував свого друга. Як поглумилися над катастрофою поблизу Сочі

Вєсті Кремля 22:26, сьогодні 1268 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 15.12 – Володимир Путін пробачив усе своєму другові Андрію Бельянінову. І мільйони готівкою, і коштовності, а ще й нову посаду запропонував.

Також у випуску:

В одній із московських шкіл поглумилися над авіакатастрофою в Чорному морі.

Як СРСР створювали надзвуковий літак Ту-144.

Володимир Путін помилував свого друга, в якого правоохоронці знайшли готівку і коштовності на 100 мільйонів рублів.

Губернатор Орловської області звинуватив у всіх негараздах регіону журналістів.

Теги: Жертви Вєсті Кремля Новини Росії Корупція Володимир Путін авіація
Джерело: 24 Канал
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