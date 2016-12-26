Вєсті Кремля. Путін помилував свого друга. Як поглумилися над катастрофою поблизу Сочі

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 15.12 – Володимир Путін пробачив усе своєму другові Андрію Бельянінову. І мільйони готівкою, і коштовності, а ще й нову посаду запропонував.

Також у випуску: В одній із московських шкіл поглумилися над авіакатастрофою в Чорному морі. Як СРСР створювали надзвуковий літак Ту-144. Володимир Путін помилував свого друга, в якого правоохоронці знайшли готівку і коштовності на 100 мільйонів рублів. Губернатор Орловської області звинуватив у всіх негараздах регіону журналістів.

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