Вєсті Кремля. Путін помилував свого друга. Як поглумилися над катастрофою поблизу Сочі
Вєсті Кремля 22:26, сьогодні 1268 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 15.12 – Володимир Путін пробачив усе своєму другові Андрію Бельянінову. І мільйони готівкою, і коштовності, а ще й нову посаду запропонував.
Також у випуску:
В одній із московських шкіл поглумилися над авіакатастрофою в Чорному морі.
Як СРСР створювали надзвуковий літак Ту-144.
Володимир Путін помилував свого друга, в якого правоохоронці знайшли готівку і коштовності на 100 мільйонів рублів.
Губернатор Орловської області звинуватив у всіх негараздах регіону журналістів.
Джерело: 24 Канал
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