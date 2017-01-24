Вєсті Кремля. Росіянам заборонили тримати ведмедів. Пенсії на вечерю

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 січня – тисячі росіян осягнули непозбувну бентегу, усвідомивши, як скоро їм доведеться розлучитися зі своїми найулюбленішими домашніми тваринками. Як проїсти за один вечір кілька десятків російських пенсій.

Також у випуску: Слоган "русский і кітаєц – братья навєк" скоро може втратити свою актуальність. Володимир Жириновський і далекий родич 45 президента США водночас знайшов істину причину, чому Трамп пішов на вибори.

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