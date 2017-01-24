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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Вєсті Кремля. Росіянам заборонили тримати ведмедів. Пенсії на вечерю

Вєсті Кремля 20:55, сьогодні 109 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Вєсті Кремля" за 24 січня – тисячі росіян осягнули непозбувну бентегу, усвідомивши, як скоро їм доведеться розлучитися зі своїми найулюбленішими домашніми тваринками. Як проїсти за один вечір кілька десятків російських пенсій.

Також у випуску:

Слоган "русский і кітаєц – братья навєк" скоро може втратити свою актуальність.

Володимир Жириновський і далекий родич 45 президента США водночас знайшов істину причину, чому Трамп пішов на вибори.

Теги: Вєсті Кремля Новини Росії світ тварин Корупція гроші Китай Володимир Жиріновський
Джерело: 24 Канал
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