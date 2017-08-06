Вєсті Кремля. Слівкі. Під чиїм впливом перебуває Путін. Молдова без Рогозіна

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 06.07 – поки Володимир Путін виселяв із дипломатичних дач у Срібному Бору американських послів, у його рідному Петербурзі ледь не відбувся державний переворот. Дмитра Рогозіна не пустили до Молдови.

Також у випуску: Як постраждав Путін через риболовлю. Кривавий кінець банди ГТА. Чому журналісткам варто боятись військових ВДВ. Як дочка Пєскова зайнялась кораблебудуванням.

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