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Вєсті Кремля. Слівкі. Під чиїм впливом перебуває Путін. Молдова без Рогозіна

Вєсті Кремля 10:08, сьогодні 844 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 06.07 – поки Володимир Путін виселяв із дипломатичних дач у Срібному Бору американських послів, у його рідному Петербурзі ледь не відбувся державний переворот. Дмитра Рогозіна не пустили до Молдови.

Також у випуску:

Як постраждав Путін через риболовлю.

Кривавий кінець банди ГТА.

Чому журналісткам варто боятись військових ВДВ.

Як дочка Пєскова зайнялась кораблебудуванням.

Теги: Володимир Путін Новини Росії Вєсті Кремля Молдова журналісти
Джерело: 24 Канал
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