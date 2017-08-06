Вєсті Кремля. Слівкі. Під чиїм впливом перебуває Путін. Молдова без Рогозіна
Вєсті Кремля 10:08, сьогодні 844 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 06.07 – поки Володимир Путін виселяв із дипломатичних дач у Срібному Бору американських послів, у його рідному Петербурзі ледь не відбувся державний переворот. Дмитра Рогозіна не пустили до Молдови.
Також у випуску:
Як постраждав Путін через риболовлю.
Кривавий кінець банди ГТА.
Чому журналісткам варто боятись військових ВДВ.
Як дочка Пєскова зайнялась кораблебудуванням.
Джерело: 24 Канал
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