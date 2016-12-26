Вєсті.UA. Карма Януковича і його розкішна дача. Мажорний корпоратив податківців

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15.12 – вже майже три роки минуло із того часу, як Віктор Янукович втік у Росію. Із собою "легітімний" забрав не лише статки, а й свою карму. Бо навіть у Росії від своєї звички до розкоші він вирішив не відмовлятися

Також у випуску: Працівники Державної фіскальної служби відсвяткували корпоратив щонайменше на 1 мільйон гривень. Володимир Гройсман вигадав, як потрапити в Ізраїль. Скільки обіцянок виконав Петро Порошенко в 2016 році. Надія Савченко, щоб її більше не виганяли з партії, сама придумала політсилу. Чубаров розповів, які країни готові визнати Крим територією Росії.

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