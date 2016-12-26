Вєсті.UA. Карма Януковича і його розкішна дача. Мажорний корпоратив податківців
Вєсті.UA 19:51, сьогодні 194 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15.12 – вже майже три роки минуло із того часу, як Віктор Янукович втік у Росію. Із собою "легітімний" забрав не лише статки, а й свою карму. Бо навіть у Росії від своєї звички до розкоші він вирішив не відмовлятися
Також у випуску:
Працівники Державної фіскальної служби відсвяткували корпоратив щонайменше на 1 мільйон гривень.
Володимир Гройсман вигадав, як потрапити в Ізраїль.
Скільки обіцянок виконав Петро Порошенко в 2016 році.
Надія Савченко, щоб її більше не виганяли з партії, сама придумала політсилу.
Чубаров розповів, які країни готові визнати Крим територією Росії.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
У київському супермаркеті придумали цинічний спосіб обдурювати покупців16 жовтня , 20:05 23
Неочікувана заява настоятеля УПЦ МП шокувала Кремль27 серпня , 15:57 89
У Пентагоні розповіли, чому Путін не може піти з Донбасу6 жовтня , 19:10 1
Коментарі