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ПАДІННЯ РОСІЙСЬКОГО ЛІТАКА ТУ-154 НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Вєсті.UA. Карма Януковича і його розкішна дача. Мажорний корпоратив податківців

Вєсті.UA 19:51, сьогодні 194 Читать новость на русском
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У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 15.12 – вже майже три роки минуло із того часу, як Віктор Янукович втік у Росію. Із собою "легітімний" забрав не лише статки, а й свою карму. Бо навіть у Росії від своєї звички до розкоші він вирішив не відмовлятися

Також у випуску:

Працівники Державної фіскальної служби відсвяткували корпоратив щонайменше на 1 мільйон гривень.

Володимир Гройсман вигадав, як потрапити в Ізраїль.

Скільки обіцянок виконав Петро Порошенко в 2016 році.

Надія Савченко, щоб її більше не виганяли з партії, сама придумала політсилу.

Чубаров розповів, які країни готові визнати Крим територією Росії.

Теги: гроші Новини Росії Новорічні свята Вєсті.UA Віктор Янукович Державна фіскальна служба
Джерело: 24 Канал
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