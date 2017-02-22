Вєсті.UA. Супергерой Арсеній на передовій. Подорож Фірташа

У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 22.02 – коли здавалося, що ситуація щодо окупованих районів Донбасу зайшла в глухий кут, виявилося, що наша армія припасла козир у рукаві. Вже зовсім скоро може статися так, що комусь ворота у Штати відкриють на раз-два.

Також у випуску: Згасаюча зірка Йосип Кобзон втрачає пам'ять. Чи готові українці піти на копроміс з терористами.

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