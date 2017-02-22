Вєсті.UA. Супергерой Арсеній на передовій. Подорож Фірташа
Вєсті.UA 18:51, сьогодні 321 Читать новость на русском
У свіжому випуску програми "Вєсті.UA" за 22.02 – коли здавалося, що ситуація щодо окупованих районів Донбасу зайшла в глухий кут, виявилося, що наша армія припасла козир у рукаві. Вже зовсім скоро може статися так, що комусь ворота у Штати відкриють на раз-два.
Також у випуску:
Згасаюча зірка Йосип Кобзон втрачає пам'ять.
Чи готові українці піти на копроміс з терористами.
Джерело: 24 Канал
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