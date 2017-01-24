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Вєсті.UA. Вічний Гройсман. Лопата Кузьміна

Вєсті.UA 19:10, сьогодні 108 Читать новость на русском

Сьогодні у свіжому випуску програми "Вєсті.UA" від 24 січня – хтось виходить з моди, хтось з'являється, а хтось лишається вічним. Українці не вірили, що хтось перевершить Януковича чи Пшонку в плані дорого несмаку, але тут з'явився він.

Також у випуску:

Неважливо, що ти робиш, головне – робити це з любов'ю, сказав Аристарх в миру Олексій Цимбалюк.

Скажи мені, чий Крим і я скажу, якими іграшками ти бавився у дитинстві.

Теги: гроші Вєсті.UA Володимир Гройсман Анексія Криму релігія Віктор Пшонка Віктор Янукович
Джерело: 24 Канал
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