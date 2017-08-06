Вєсті.UA. Жир. Правосєки б'ють російських журналістів в прямому ефірі. Хтива Савченко

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24tv.ua давно відомо, що Олег Ляшко чоловікам протистояти не може. Тому радикал змагається жінками.

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