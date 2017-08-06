Вєсті.UA. Жир. Правосєки б'ють російських журналістів в прямому ефірі. Хтива Савченко
Вєсті.UA 09:41, сьогодні 88 Читать новость на русском
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У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 06.08 – російського журналіста побили у прямому ефірі. Але недарма на "НТВ" працюють боги драматургії, тому одразу з'явилася "правильна" версія інциденту з хунтою, що наступає. Тернисту доріжку до свого депутатства Надія Савченко почала зі свого сексуального голосу.
Також у випуску:
Скільки мільйонів отримали нардепи за неробство у минулому місяці.
Росія завдала удару у відповідь Румунії через закритий повітряний простір Рогозіну.
Як Гройсман вирішив підсолодити життя українцям.
Хто володіє найуспішнішим банком України.
Давно відомо, що Олег Ляшко чоловікам протистояти не може, тому радикал змагається жінками.
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Джерело: 24 Канал
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