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Вєсті.UA. Жир. Спецагенти Зорян і Шкіряк. Швейцарські мрії Ляшка

Вєсті.UA 22:42, 18 лютого 200 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 18 лютого – у справі вбивства терориста "Гіві" слідство підозрює двох найімовірніший ліквідаторів: Зоряна і Шкіряка. Олег Ляшко обурився анулюванням йому американської візи і поїхав до Швейцарії.

Також у випуску:

Куди тікають депутати з "Опоблоку".

Гройсман знайшов ту, з якої в Україні розпочалась корупція.

Фейс-контроль Олександра Вілкула.

Кого насправді бачать п’яні чиновники, яких затримали поліцейські.

Після втечі Микола Азаров знайшов спільну мову тільки з "донськими кізяками".

Так званий речник терористів Едуард Басурін розповів, з ким воюють бойовики "ДНР".

Тонка грань між еротикою, божевіллям і жахом.

Теги: Вєсті.UA Зорян Шкіряк Олег Ляшко Володимир Гройсман Юлія Тимошенко Олександр Вілкул Микола Азаров
Джерело: 24 Канал
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