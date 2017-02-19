Вєсті.UA. Жир. Спецагенти Зорян і Шкіряк. Швейцарські мрії Ляшка

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 18 лютого – у справі вбивства терориста "Гіві" слідство підозрює двох найімовірніший ліквідаторів: Зоряна і Шкіряка. Олег Ляшко обурився анулюванням йому американської візи і поїхав до Швейцарії.

Також у випуску: Куди тікають депутати з "Опоблоку". Гройсман знайшов ту, з якої в Україні розпочалась корупція. Фейс-контроль Олександра Вілкула. Кого насправді бачать п’яні чиновники, яких затримали поліцейські. Після втечі Микола Азаров знайшов спільну мову тільки з "донськими кізяками". Так званий речник терористів Едуард Басурін розповів, з ким воюють бойовики "ДНР". Тонка грань між еротикою, божевіллям і жахом.

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