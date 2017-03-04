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Вєсті.UA. Жир. Туалетна таємниця Ляшка. "Терористична подорож" Савченко

Вєсті.UA 23:08, сьогодні 159 Читать новость на русском

У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 04.03 – лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко розкрив страшну таємницю, розповівши, що народні обранці досі не вміють користуватися вбиральнями. Надія Савченко компенсувала брак уваги поїздкою на окуповані території.

Також у випуску:

Неочікувана правда від Авакова.

В Києві вирішили проблему, чим привабити європейських туристів.

Недорозстріляні корупціонери України.

Суддя Микола Чаус: він повернувся.

Привид нацизму над Євробаченням.

Теги: Вєсті.UA Олег Ляшко Надія Савченко Арсен Аваков Корупція Євробачення-2017
Джерело: 24 Канал
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