Вєсті.UA. Жир. Туалетна таємниця Ляшка. "Терористична подорож" Савченко
Вєсті.UA 23:08, сьогодні 159 Читать новость на русском
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA" за 04.03 – лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко розкрив страшну таємницю, розповівши, що народні обранці досі не вміють користуватися вбиральнями. Надія Савченко компенсувала брак уваги поїздкою на окуповані території.
Також у випуску:
Неочікувана правда від Авакова.
В Києві вирішили проблему, чим привабити європейських туристів.
Недорозстріляні корупціонери України.
Суддя Микола Чаус: він повернувся.
Привид нацизму над Євробаченням.
Джерело: 24 Канал
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