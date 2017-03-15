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Я бачив, як Кононенко заводив людей у камуфляжі у сесійну залу, – Лещенко

15:38, сьогодні 2947 Читать новость на русском
Сергій Лещенко
Сергій Лещенко / vse.media

Близький до президента Ігор Кононенко сприяв проникненню у сесійну залу Верховної Ради людей у камуфляжі, через яких віце-спікер Оксана Сироїд закрила засідання Ради.

Про це в коментарі сайту "24" сказав народний депутат Сергій Лещенко.

"Я особисто бачив, як Кононенко стояв поряд, а ці поліцейські заходили", – розповів нардеп.

Він також додав, що в Україні є багато інцидентів за участю депутатів, але ніхто не приводить іншу сторону конфлікту до парламенту, аби вони пояснили свою позицію.

Нагадаємо, зранку у сесійну залу парламенту зайшли люди у формі. Вони нібито мали пояснити з трибуни позицію поліції щодо конфлікту з Володимиром Парасюком біля Слов'янська. Заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд менш ніж через годину після початку ранкового засідання оголосила про його закриття.

Народний депутат Юрій Береза визнав, що його колеги порушили регламент, коли ввели людей у камуфляжі до сесійної зали Верховної Ради без дозволу.

Теги: Україна Верховна Рада Скандал Сергій Лещенко Ігор Кононенко
Джерело: 24 Канал
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