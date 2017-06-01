Я не ворог НАБУ, – Луценко розповів про "конфлікт" між НАБУ й ГПУ

Між НАБУ й ГПУ немає конфліктів. Просто потрібно працювати з фактами й без панібратства.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко розповів про своє бачення взаємозв'язків НАБУ й ГПУ, про які останнім часом часто говорять в негативному ключі, мовляв, відомства конфліктують.

Просто є група активістів НАБУ, які розцінюють правові відносини як своєрідну війну. А активіст – це не громадський діяч, активіст - це просто той, хто активно щось робить. От саме ці активісти і розглядають певні взаємодії як яку-небудь війну. Хоча скільки разів ми з НАБУ спільно проводили операції? Цього чомусь ніхто не згадує. Проти мене також була заява в НАБУ. Не маю нічого проти. Я просто не ворог НАБУ. Аби тільки все по закону,

– прокоментував він.









