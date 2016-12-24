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Телеканал новин 24 Я тут зовсім ні до чого, – Ющенко про передачу Межигір'я Януковичу
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Я тут зовсім ні до чого, – Ющенко про передачу Межигір'я Януковичу

11:17, сьогодні 85937 Читать новость на русском
Колишній президент України Віктор Ющенко
Колишній президент України Віктор Ющенко / Дзеркало тижня

Екс-президент України Віктор Ющенко заявив, що не вбачає своєї провини у передачі резиденції Межигір'я із державної власності у приватну.

Про це він розповів у інтерв'ю "НВ".

"Ось я тут зовсім ні при чому", – зізнався Віктор Ющенко.

За словами екс-президента, ще будучи прем'єром він вважав правильним передати всі резиденції з балансу Кабінету міністрів на баланс Державного управління справами, яке підпорядковується Президентові України.

А вже під час керівництва Верховною Радою Володимира Литвина парламент передав резиденції з балансу ДУС для обслуговування парламенту, а далі – Віктору Януковичу.

Як зазначило видання, саме Віктор Ющенко підписав рішення про передачу Межигір'я. Ющенко це прокоментував тим, що не міг не підписати його, бо рішення приймала ВР.

Парламент ухвалив рішення, я на нього не міг впливати. Хоча я не був від нього в захваті. Там взагалі Тимошенко збиралася жити,
– зазначив він.

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Також він додав, що жодного разу не відвідував резиденцію у Межигір'ї після втечі Віктора Януковича до Росії.

Теги: Україна Політика Межигір'я Віктор Ющенко Юлія Тимошенко Віктор Янукович Нерухомість
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