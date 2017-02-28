Як бойовики серед білого дня гатять по Авдіївці: ексклюзивне відео

Журналістам 24 Каналу вдалось зафіксувати обстріли бойовиків по прифронтовій Авдіївці вдень 28 лютого.

Як зазначив речник прес-центру АТО Леонід Матюхін, такі обстріли бойовики назвають "дозволеними мінськими домовленостями".

Він припустив, що цими "дозволеними" снарядами терористи обстріляли в Авдіївці так зване "старе місто".

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За його словами, офіційні дані стануть відомі пізніше, проте за звуком схоже на те, що бойовики паралельно гатять з танку та артилерійської гармати "Нона".

Вранці вівторка в штабі АТО повідомили про 84 обстріли українських позицій з боку бойовиків за минулу добу. Також було відомо про одного пораненого бійця.