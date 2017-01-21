Як "БулАт" став основним бойовим танком української армії

Після розпаду Радянського Союзу незалежній Україні залишились у спадок понад 6 тисяч танків. Однак всі машини були 5 різних типів, тому утримувати такий парк було нераціонально.

У 1991 році влада вирішила залишити собі тільки ті моделі, які виробляють на території України – харківські Т-64.

Решту вирішили розпродати у країни Африки та Азії, а частину виручених коштів направити на капітальну модернізацію цих бойових танків. Конструктори запропонували кілька версій, доки нарешті в 1999 році не обрали оптимальну – Т-64 "БулАт".

Головну роль в танку відіграє 125-мм гладкоствольна танкова гармата. З нею спарений кулемет зі стрічковим живленням і темпом стрільби 700-800 пострілів на хвилину.

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Зенітна кулеметна установка калібру 12 і 7 дістане ворожу ціль за півтора кілометра в повітрі, і за 2 кілометри на землі. Є й нічний прицільний комплекс навідника та інфрачервоний приціл.

Щодо захисту – тут можна похвалитися вбудованим комплексом динамічного захисту "Ніж" – це видовжені заряди вибухової речовини, які під час детонації дестабілізують або руйнують осердя ворожого снаряду, доки він не заглибився в основний масив броні.

Міцність доводилося випробовувати неодноразово. Бували випадки, коли "БулАт" після прямих попадань із гранатометів та протитанкових керованих ракет залишався без значних ушкоджень.

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Зараз "БулАт" за основними технічними характеристиками трохи відстає від гордості українських конструкторів – танку "Оплот". Утім у харків'ян ще чимало ідей щодо його вдосконалення. По-перше, планують дотягнути потужність до 1000 кінських сил та встановити тепловізійні та панорамні приціли.