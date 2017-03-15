Як депутати боролися з подвійним громадянством

Депутати сьогодні наперебій пропонували як боротись з тими, хто має інше, окрім українського, громадянство. Проте в порядок денний внесли лише президентський варіант.

Якщо ухвалять Президентський закон, котрий сьогодні включили в порядок денний, то тих, хто добровільно набув інше громадянство – позбавлятимуть українського. Цей закон стосуватиметься усіх громадян.

Але, згідно із законом авторства самого Ляшка, – стосуватиметься лише чиновників і депутатів. У останніх забиратимуть мандат. На простих громадян закон не розповсюджуватиметься.

Варіант закону від "Народного фронту" – теж стосується лише можновладців. Попри те, що на думку авторів законів, вирахувати їхнє громадянство просто. Попри те, що в Україні сто тисяч чиновників разом з депутатами.

Президентський законопроект орієнтовно планують розглянути у цей четвер. А от депутат Андрій Артеменко зареєстрував документ, яким хоче дозволити в Україні подвійне громадянство.

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