Як Держлісагентство ускладнило шахраям проведення оборудок

Експортувати цінну деревину під виглядом дров ділкам тепер буде складніше.
Держлісагентство встановило обмеження для тієї сировини, яку продають для обігріву. Деревина не може бути довшою за 2 метри. За порушення в агентстві лякають звільненнями посадовців, які мають це контролювати та зверненнями у правоохоронні органи.
Читайте також: Стала відома нова деталь у справі капітана, який змусив бійців ліпити зупинку зі снігу
Минулого тижня зловмисники намагалися незаконно вивести 56 вагонів українського лісу до Румунії. Контрабандисти хотіли відправити за кордон кругляк під виглядом дров.
Коментарі