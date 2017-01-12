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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Як Держлісагентство ускладнило шахраям проведення оборудок

19:28, сьогодні 138 Читать новость на русском
Дрова
Дрова / 24 Канал

Експортувати цінну деревину під виглядом дров ділкам тепер буде складніше.

Держлісагентство встановило обмеження для тієї сировини, яку продають для обігріву. Деревина не може бути довшою за 2 метри. За порушення в агентстві лякають звільненнями посадовців, які мають це контролювати та зверненнями у правоохоронні органи.

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Минулого тижня зловмисники намагалися незаконно вивести 56 вагонів українського лісу до Румунії. Контрабандисти хотіли відправити за кордон кругляк під виглядом дров.

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Теги: Україна контрабанда
Джерело: 24 Канал
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