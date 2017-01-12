Як Держлісагентство ускладнило шахраям проведення оборудок

Експортувати цінну деревину під виглядом дров ділкам тепер буде складніше.

Держлісагентство встановило обмеження для тієї сировини, яку продають для обігріву. Деревина не може бути довшою за 2 метри. За порушення в агентстві лякають звільненнями посадовців, які мають це контролювати та зверненнями у правоохоронні органи.

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Минулого тижня зловмисники намагалися незаконно вивести 56 вагонів українського лісу до Румунії. Контрабандисти хотіли відправити за кордон кругляк під виглядом дров.