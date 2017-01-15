Як короткоствольна зброя перетворилася на "понти" для обраних: розслідування

Зброя в Україні використовується не лише для самозахисту, а й як подарунки для обраних від обраних.

Останнім часом стала масовою тенденція дарувати зброю за певні "заслуги перед вітчизною", от тільки персони обраних людей та і їхні заслуги часто викликають справжнє здивування. Степан Полторак, наприклад, не соромиться дарувати вогнепал колегам, друзям та навіть друзям друзів. Десятки стволів роздаровано міністром оборони – і іноді взагалі незрозуміло за що.

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Понад 40 тисяч "стволів" роздаровано силовими відомствами України протягом часів незалежності. Проте самі силові відомства списки привілейованих ретельно приховують, тож дані доводиться брати з інших джерел. За словами Полторака, легше нікому не стане, якщо всі імена тих, кому подарували зброю, стануть відомі.

Що ще викликає здивування: що якраз учасникам бойових дій на сході України рідко дарують зброю. Значить, недостатньо зробили внесків у розвиток держави. Проте-от "в тилу" зброю дарують цілком несподіваним персонажам. Наприклад, суддям або прокурорам.

Щоб дізнатися, кому саме роздарували стільки вогнепалу, дивіться у випуску програми "Слідство.Інфо".