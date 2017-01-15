  • укр
  • рус
22:04
15 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Церква побачила гріх в балеті. В Росії таки пройшов нацизм
Вєсті Кремля
19:47, 14 січня
Вєсті.UA. Жир. Ляшко запросив Трампа на інавгурацію. Повернення
Вєсті.UA
23:06, 14 січня
Як аферисти в Рівному залишають без даху над головою сотні людей
ЦРУ
22:26, 12 січня
Підсумковий випуск новин за 21:00: Конфлікт між Сербією і Косово. Військова інспекція
Випуск новин
21:58, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Як короткоствольна зброя перетворилася на "понти" для обраних: розслідування

20:20, сьогодні 509 Читать новость на русском
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash

Зброя в Україні використовується не лише для самозахисту, а й як подарунки для обраних від обраних.

Останнім часом стала масовою тенденція дарувати зброю за певні "заслуги перед вітчизною", от тільки персони обраних людей та і їхні заслуги часто викликають справжнє здивування. Степан Полторак, наприклад, не соромиться дарувати вогнепал колегам, друзям та навіть друзям друзів. Десятки стволів роздаровано міністром оборони – і іноді взагалі незрозуміло за що.

Читайте також: Як родичі Турчинова скуповують маєтки та земельні ділянки: розслідування журналістів

Понад 40 тисяч "стволів" роздаровано силовими відомствами України протягом часів незалежності. Проте самі силові відомства списки привілейованих ретельно приховують, тож дані доводиться брати з інших джерел. За словами Полторака, легше нікому не стане, якщо всі імена тих, кому подарували зброю, стануть відомі.

Що ще викликає здивування: що якраз учасникам бойових дій на сході України рідко дарують зброю. Значить, недостатньо зробили внесків у розвиток держави. Проте-от "в тилу" зброю дарують цілком несподіваним персонажам. Наприклад, суддям або прокурорам.

Щоб дізнатися, кому саме роздарували стільки вогнепалу, дивіться у випуску програми "Слідство.Інфо".

Теги: Україна
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
сьогодні, 20:00 "Дождь" не пройде, Україна в полоні – найсмішніші меми за тиждень
2060
Їмо правильно. Як корисно поєднувати продукти
сьогодні, 17:40 Їмо правильно. Як корисно поєднувати продукти
2846
сьогодні, 15:33 "Геть від Москви!", или Украине нужно возвести Великую Украинскую стену
Станіслав Речинський 4 3689
Казковий засніжений Львів: неймовірні фото з Іnstagram
сьогодні, 11:40 Казковий засніжений Львів: неймовірні фото з Іnstagram
2 4738
Про українську мову і російськомовних патріотів
сьогодні, 08:36 Про українську мову і російськомовних патріотів
Дід Панас 2 3887
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 342
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Янукович говорить: розповів, кого вважає винним у провалі допиту
 25 листопада 2016 , 18:38
Держбюро розслідувань визначилось з керівником ще до проведення конкурсу, – Трепак
 22 жовтня 2016 , 17:53
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
Неопалимі: історії бійців, які пройшли Іловайськ
 29 серпня 2016 , 17:30
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук