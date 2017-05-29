Як мешканці Красногорівки оговтуються після обстрілу бойовиками житлових кварталів
10:55, сьогодні 107 Читать новость на русском
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Ситуація у зоні проведення АТО залишається напруженою. Від обстрілів оговтується Красногорівка.
Там від ворожої артилерії постраждали житлові квартали,пошкоджено 80 будівель, місцева школа та лікарня.
Дані про поранених цивільних дуже відрізняються. Посадовці офіційно заявляють про трьох, місцеві жителі кажуть що постраждали 8 людей.
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Джерело: 24 Канал
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