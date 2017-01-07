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Як минув Святвечір на позиціях поблизу Попасної

15:35, сьогодні 223 Читать новость на русском
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Святвечір зустріли й в зоні АТО попри холод, обстріли та інші негаразди.

З вимкненими фарами заїжджаємо на нульові позиції поблизу Попасної. Святвечір тут без зовнішнього освітлення та різдвяних вогників. Одразу за нами на опорник заїжджає кортеж ОБСЄ.

Але тиші тут, як не було, так і нема. Результати обстрілів засипало рясним різдвяним снігом. На різдвяному столі вже стоять святкові страви. Їх хоч і не дванадцять, але кутя традиційно в центрі стола.

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На столі стоїть іконка. Запалюють свічку. В приміщенні по-домашньому тепло. Гріються вояки волонтерською буржуйкою. Аби створити по-справжньому святковий настрій, співають різдвяні пісні.

Вранці волонтери привезли листи від дітей. Зворушливі повідомлення вояки читають вголос. Стіни прикрашені дитячими малюнками. Прості речі на фронті дуже важливі.

Юлія і Олексій – подружня пара. Кажуть разом їм служити краще. Лише за дітьми сумують. Юля хизується паперовою ялинкою, яку їм передав десятирічний син. Користаючись нагодою, українські захисники передають різдвяні вітання родинам та всій Україні.

Теги: Україна Новорічні свята АТО
Джерело: 24 Канал
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