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Як насправді дбають про виборців депутати Дубневичі

ЦРУ. За кадром 15:39, сьогодні 260 Читать новость на русском

Нещодавно команда "ЦРУ" звернула увагу на цікавий факт – а чи є в нашому парламенті геть незалежні депутати? Ну, такі, що прийшли до Ради лобіювати не власні інтереси, не заради того, аби бізнес процвітав. А щоб за народ, за нього, щоб усі перевиборчі обіцянки стали реальністю.

Розглянемо на конкретних прикладах. У фокус розслідувань "ЦРУ "неодноразово потрапляли брати Дубневичі. Вони – не наймедійніші народні обранці західного регіону. Особливо популярні на Львівщині, звідки й розпочалася їхня бізнес-, а згодом – і політична кар’єра. Округи №118 та 120 – вотчина Дубневичів. Тут на виборах восени 2014 року вони й отримали зелене світло на шляху до Верховної Ради.

Що лобіюють та чиї інтереси в раді відстоюють брати? В принципі, не будемо лукавити: про власних виборців вони справді дбають – активно вибивають із бюджету кошти на будівництво доріг, шкіл, інших інфраструктурних об’єктів. На їхніх округах життя вирує на повну. Не так давно наш агент Ілля Лукаш побував на братських округах із інспекцією.

Треба в селі Зубра дитсадок. Ось вам. 29 мільйонів – і вуаля. Треба збудувати школу в Чишках? Будь ласка. На 200 сільських дітлахів – цілих 400 місць. І це при тому, що первинний проект передбачав взагалі масштаб на 800 учнів. Треба народний дім у Давидові – ноу проблем. 23 мільйони – і вуаля. А дороги – ну, це просто пісня.

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Брати по-справжньому дбають про народ, але не забувають і про власні інтереси. Принаймні нам достатньо було відкрити тендерну документацію, аби у цьому пересвідчитись. Компанії, що освоювали бюджетні кошти на згаданих нами об'єктах – зокрема така собі "Технобуд" та "Тір" – належать пану Юрію Пастернаку. А той – екс-директор найприбутковішої фірми Дубневичів – "КРТ", яка, зазначу, теж фігурує у численних справах навколо "Укрзалізниці".

Так от, повернемось до розмаху, із яким розвивають власний регіон брати-депутати. Справді, у цьому немає нічого поганого. Так би й по всій країні. Але ж ні, гроші у таких масштабах туди не доходять. Ось свіжа статистика Фонду регіонального розвитку. На Львівщину у 2016 році припали рекордні 213 з половиною мільйонів гривень, і понад 40% цієї суми були освоєні саме на округах Дубневичів – це пустомитівський, городоцький та мостиський райони.

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Власне старший – Богдан, що курує підкомітет з питань державних інвестиційних в парламентському комітеті бюджетному, ще й має право голосу в спецкомісії при Мінінфраструктури. Власне, вона й розподіляє гроші по регіонах. Як гадаєте, чи присутній тут конфлікт інтересів. Чи то просто такий собі збіг?

І вдячні виборці. По-справжньому вдячні. Бо то все – приклад реальної депутатської турботи про народ. А власне – за їхні ж гроші, за гроші платників податків ця турбота і забезпечується. Хоча, як правило, відкриття нового садочку, школи подається вже як особистий панський дарунок. А те, що ледь не на кожному об’єкті кишенькові фірми зверху ще й заробляють, виборцю вже не принципово. Його ж вже ощасливили. Там, в далекому Києві, у парламенті про нього не забули.

А депутати: ну, всі вони однакові, а наші – таки кращі. Працюють за принципом – і собі, і людям. Тож, вибір на наступних виборах для багатьох вже очевидний.

Не дозволяйте себе дурити, дивіться в корінь і кожен свій вибір робіть свідомо. Команда ЦРУ допоможе зняти рожеві окуляри. Далі буде.

Автор: Тетяна Мартинюк
Теги: ЦРУ. За кадром Корупція Дубневич Ярослав Васильович Дубневич Богдан Васильович Розслідування
Джерело: 24 Канал
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