11:04
12 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ядерний
Вєсті Кремля
21:56, 11 серпня
Вєсті.UA. Безвіз не для всіх. Homo ragulis
Вєсті.UA
20:10, 11 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Підсумковий випуск новин за 22:00:
Випуск новин
23:46, 11 серпня
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини науки і технологій
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як не втратити акаунт у Viber після зміни номеру телефону

10:15, сьогодні 413 Читать новость на русском
Viber
Viber / techcrunch.com

Користувачі месенджера Viber зможуть змінювати номер телефону і при цьому не втратити історію повідомлень.

Якщо користувач Viber змінює номер або починає користуватися іншим смартфоном, люди з його списку контактів отримують повідомлення, що відбулися зміни, пояснили у блозі розробників месенджера.

Читайте також: Топ-10 найпопулярніших хештегів Instagram

Коли користувач вставляє нову картку у старий смартфон, йому треба зберегти історію повідомлень та обрати функцію "змінити номер телефона".

Тоді потрібно ввести новий номер і підтвердити його за допомогою коду, який прийде в sms-повідомленні.

Якщо дотриматися цих кроків усі чати, контакти, публічні акаунти, за якими стежить користувач, а також наліпки перейдуть до нового номера.

Підписуйтесь на Viber-сторінку 24 Каналу

Якщо людина змінює смартфон, спершу так само потрібно буде провести цю процедуру.

Також перед зміною номера треба оновити Viber до останньої версії. Якщо ні – акаунт на пристроях буде деактивовано.

Теги: LifeStyle мобільні пристрої Соцмережі
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Хто з українських політиків найбільш популярний у Facebook і Twitter
сьогодні, 11:00 Хто з українських політиків найбільш популярний у Facebook і Twitter
Христина Бердинських 11
Втрата Савур-могили: звідки виник та куди зник
сьогодні, 10:00 Втрата Савур-могили: звідки виник та куди зник "монарший офіцер" Гіркін
Віталій Дейнега 181
Пляжный день: 7 способов сделать лето в офисе приятнее
сьогодні, 08:42 Пляжный день: 7 способов сделать лето в офисе приятнее
Все про роботу 213
Продовження залізничних пригод: не вдалося Балчуну зламати хребет старим ментальним підходам
11 серпня, 22:01 Продовження залізничних пригод: не вдалося Балчуну зламати хребет старим ментальним підходам
Блог Соцмережі 893
У затінок: дендропарки мрії в Україні
11 серпня, 21:02 У затінок: дендропарки мрії в Україні
Яніна Ткачук 1287
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук