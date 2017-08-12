Як не втратити акаунт у Viber після зміни номеру телефону

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Користувачі месенджера Viber зможуть змінювати номер телефону і при цьому не втратити історію повідомлень.
Якщо користувач Viber змінює номер або починає користуватися іншим смартфоном, люди з його списку контактів отримують повідомлення, що відбулися зміни, пояснили у блозі розробників месенджера.
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Коли користувач вставляє нову картку у старий смартфон, йому треба зберегти історію повідомлень та обрати функцію "змінити номер телефона".
Тоді потрібно ввести новий номер і підтвердити його за допомогою коду, який прийде в sms-повідомленні.
Якщо дотриматися цих кроків усі чати, контакти, публічні акаунти, за якими стежить користувач, а також наліпки перейдуть до нового номера.
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Якщо людина змінює смартфон, спершу так само потрібно буде провести цю процедуру.
Також перед зміною номера треба оновити Viber до останньої версії. Якщо ні – акаунт на пристроях буде деактивовано.