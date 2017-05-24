Як не застрягнути у чергах на кордоні: з’явився корисний онлайн-сервіс

Фіскальна служба України розробила онлайн-сервіс, що дає змогу відслідковувати завантаженість усіх пунктів перетину кордону України.

Про це інформує прес-служба Державної фіскальної служби.

За допомогою цього сервісу "Кордон" користувачі зможуть дізнатись про черги на пунктах перетину кордону.

Читайте також: Безвіз запрацює не зі всіма територіями ЄС одразу: в МЗС дали пояснення

Цей сервіс може надати інформацію про час очікування для легкового та вантажного транспорту на всіх пунктах пропуску на кордоні України, а також на адміністративному кордоні з анексованим Кримом.

Ідея створення цього сервісу пов’язана із запровадженням безвізового режиму з Євросоюзом. У ДФС прогнозують зростання трафіку на кордонах.